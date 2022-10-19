Солнечное затмение в Алтайском крае: где и когда смотреть

Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в Барнауле 25 октября 2022 года при хорошей погоде. Рассказываем, где и когда смотреть, и показываем, как выглядели предыдущие затмения (Солнца и Луны).

Это третье затмение в 2022 году в западной части Сибири. Луна закроет 86% Солнца. Продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты.

Когда будет затмение в октябре 2022 года

Затмение будет видно около 18 часов по алтайскому времени. При ясной погоде на закате предстанет солнце в виде ярко-красного серпа. Рядом будет видно Венеру.

Где посмотреть затмение в октябре 2022 года

Затмение можно будет наблюдать в барнаульском и бийском планетариях в телескоп, а также на улице при ясной погоде — лучше всего с Нагорного парка.