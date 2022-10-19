Солнечное затмение в Алтайском крае: где и когда смотреть

Это третье затмение в 2022 году в западной части Сибири. Луна закроет 86% Солнца. Продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты.
Когда будет затмение в октябре 2022 года
Затмение будет видно около 18 часов по алтайскому времени. При ясной погоде на закате предстанет солнце в виде ярко-красного серпа. Рядом будет видно Венеру.
Где посмотреть затмение в октябре 2022 года
Затмение можно будет наблюдать в барнаульском и бийском планетариях в телескоп, а также на улице при ясной погоде — лучше всего с Нагорного парка.
Солнечные затмения жители Алтайского края наблюдали в 2006, 2008, 2011, 2012, 2015, 2017, 2020 годах. А в 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 годах можно было посмотреть суперлуния.