Уже замечено, что в это время года люди охотно фотографируют закаты и рассветы, бутоны нежных цветов. Наверное, это гармония.

Особо любопытные барнаульцы ищут необычные ракурсы. И находят. Так, на одном из снимков этой фотоподборки в роли вазона оказался пень. Который облюбовали цветы. Как ни крути, но удивительное — всегда рядом. Надо только немножко притормозить и оглядеться.

Ранее накануне резкого похолодания в Барнауле стали "бушевать" яблони, сирень и девичий виноград.

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