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Жизнь

Барнаульцы назвали необходимую для достойной жизни зарплату

Жители России назвали сумму, необходимую для достойной жизни. Барнаульцы предъявили самые невысокие запросы к уровню дохода, пишет «Российская газета».

Зарплата.
Зарплата.
Олег Богданов

Россиянам для достойной жизни в среднем в месяц нужно 66 тысяч рублей, гласят данные опроса, который проводили специалисты Финансового университета при правительстве России. Респондентам задавали вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?».

Так, жителям Москвы необходимо не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга — 91 тысяч рублей. Самые высокие средние значения отмечены также в Химках, Балашихе и Подольске.

Среди самых невысоких запросов пожелания жителей Читы (50 тысяч), Улан-Удэ (54 тысячи), а также Барнаула и Якутска (по 55 тысяч рублей).

В ходе исследования также определили «набор основных благ», составляющих стандарт качества жизни: наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание, занятия спортом, посещение театров, выставок, интересная работа и путешествия.

В начали марта 2019 года портал Avito проводил исследование зарплатных ожиданий. Жительницы Барнаула «пределом мечтаний» назвали 19,9 тысяч рублей, а мужчины — около 27,7 тысяч рублей в месяц. Это самая маленькая сумма среди городов, участвовавших в исследовании.

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