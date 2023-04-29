Барнаульцы не смогли уехать на майские праздники из-за огромной пробки под городом

Внушительная пробка образовалась под Барнаулом в Первомайском районе утром 29 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

По данным Telegram-канала, пробка образовалась из-за ремонтных работ. Сейчас там организовано реверсивное движение.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», машины вынуждены стоять от села Покровка до поворота на Лосиху по направлению из Барнаула. Длина пробки составляет почти 3,9 км.

Также пробка образовалась на улице Центральная в Баюновских ключах, расположенных неподалеку.

Автомобилисты возмущены — многие из них собирались отправиться на отдых в Республику Алтай или дачные участки. А также на фестиваль «Цветение маральника», который проходит 29 апреля на «Бирюзовой Катуни».

Пробка в Первомайском районе 2GIS

Ранее автомобилисты застряли в пробках на выезде из Барнаула в Родительский день.