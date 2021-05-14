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Жизнь

Барнаульцы не успели вырыть могилу на первых всероссийских соревнованиях по скоростной копке

Команда из Омска победила на первых всероссийских соревнованиях по скоростной копке могил, в которых приняли участие и профессионалы из Барнаула.

Скоростная копка могил.
Скоростная копка могил.
vk.com/necropolis_expo.

Соревнования прошли 14 мая в Новосибирске. Победителем стала команда из Омска, разместившая диплом в соцсетях.

«По условиям турнира, копщикам необходимо выкопать на скорость могилу размером: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину», — ранее сообщил организатор мероприятия.

На турнире приняли участие как минимум восемь команд — работники специализированных служб из Новосибирска, Сузуна, Барнаула, Омска, Кемеровской и Томской областей.

Оценивали команды не только за скорость, но и за аккуратность, технику и соответствие могилы заданным параметрам.

«Измерительным прибором для жюри служил настоящий гроб», — подчеркнул организатор.

Кстати, в сентябре 2020 года копщики из Барнаула взяли бронзу. Правда, тогда это был мини-конкурс, а настоящее сражение за денежный приз прошло в 14 мая 2021 года.

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