Мастера похоронных дел из Барнаула взяли бронзу в конкурсе по скоростной копке могил

В Томске прошли соревнования по скоростному выкапыванию могил. В состязании на лучшего землекопа приняли участие сотрудники ритуальных агентств из Кемерова, Новосибирска, Томска, Владивостока и Барнаула.

Изначально масштабный форум «Некрополь-Приморье 2020» должен был пройти во Владивостоке, но из-за коронавируса все перенесли в Омск, а в итоге мини-конкурс по копке могил прошел в Томске.

Его организовала региональная единая диспетчерская служба ритуальных услуг Томской области. По словам руководителя организации Александра Шарабаева, главная цель соревнований — повышение сервиса и качества в ритуальной отрасли.

Лучший результат — 52 минуты, худший — около 70 минут, отмечает Mash.

Барнаульцы заняли третье место с результатом 61 минута. Им вручили грамоты и денежные призы, добавил «Банкфакс».

Необычный конкурс планируют сделать традиционным и разнообразить.