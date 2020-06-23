Конкурс по скоростному копанию могил пройдет в Сибири

Представитель оргкомитета выставки отметил, что в Приморье все же пройдут приуроченные к форуму мероприятия, в частности — дрифт на катафалке.
Региональная форум-выставка пройдет в Артеме — городе, расположенном вблизи Владивостока.
На сайте Necropolis Expo сообщали, что в его рамках состоится конкурс по скоростному копанию могил.
Подчеркивается — у вырытой ямы должна быть определенная глубина, гроб необходимо поместить в могилу с первого раза, пишет «Интерфакс».
По поводу «дрифта» на катафалке также было известно, что технические возможности «транспортного средства» продемонстрирует профессиональный пилот. Позднее данную информацию удалили, пишет News.ru.