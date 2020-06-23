Конкурс по скоростному копанию могил пройдет в Сибири

В Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил, который ранее планировали провести в рамках форума ритуальных услуг «Некрополь-Приморье 2020» во Владивостоке. Но перенесли в другой регион. Странное развлечение состоится в августе.

Представитель оргкомитета выставки отметил, что в Приморье все же пройдут приуроченные к форуму мероприятия, в частности — дрифт на катафалке.

Региональная форум-выставка пройдет в Артеме — городе, расположенном вблизи Владивостока.

На сайте Necropolis Expo сообщали, что в его рамках состоится конкурс по скоростному копанию могил.

Подчеркивается — у вырытой ямы должна быть определенная глубина, гроб необходимо поместить в могилу с первого раза, пишет «Интерфакс».

По поводу «дрифта» на катафалке также было известно, что технические возможности «транспортного средства» продемонстрирует профессиональный пилот. Позднее данную информацию удалили, пишет News.ru.