11 октября 6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцы недовольны минималистичными остановками

Жители Барнаула негодуют по поводу новомодных остановочных павильонов, которые, по их мнению, бесполезны в зимнее время года.

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова.

«Вопрос к проектировщикам: от чего данное изделие может укрывать в непогоду? У нас в Сибири зима по факту 9 месяцев… Это новые остановочные павильоны на Змеиногорском тракте», — написал в паблике Barnaul22 Дмитрий Крюков.

Новые остановки в Барнауле.
Новые остановки в Барнауле.
vk.com/barneos22

Комментаторы согласны: без боковых стен павильон не спасет даже от ветра. На случай жаркой и солнечной погоды в остановочных павильонах сделали прозрачную крышу, иронично отзываются горожане.

Некоторые предположили, что такой тип остановок разрабатывали для европейской части России, не учитывая суровость сибирской погоды.

Ранее барнаульцы дали оценку городскому общественному транспорту.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость