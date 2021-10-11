Барнаульцы недовольны минималистичными остановками

Жители Барнаула негодуют по поводу новомодных остановочных павильонов, которые, по их мнению, бесполезны в зимнее время года.

«Вопрос к проектировщикам: от чего данное изделие может укрывать в непогоду? У нас в Сибири зима по факту 9 месяцев… Это новые остановочные павильоны на Змеиногорском тракте», — написал в паблике Barnaul22 Дмитрий Крюков.

Новые остановки в Барнауле. vk.com/barneos22

Комментаторы согласны: без боковых стен павильон не спасет даже от ветра. На случай жаркой и солнечной погоды в остановочных павильонах сделали прозрачную крышу, иронично отзываются горожане.

Некоторые предположили, что такой тип остановок разрабатывали для европейской части России, не учитывая суровость сибирской погоды.

Ранее барнаульцы дали оценку городскому общественному транспорту.