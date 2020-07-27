Барнаульцы обсуждают лосей, которые «из Мордовии три года бежали до Алтая»

«Трасса Р-256, Чуйский тракт — между 146 и 147 км. На дорогу выходят лоси. Будьте внимательны в темное время суток», — предупредили автомобилистов.
После один членов сообщества опубликовал кадры с лосями, но уже в Мордовском заповеднике.
«А вот и видео есть с этими лосями. Три года назад они в Сарове пробегали и как раз до Горного Алтая добежали», — пошутил молодой человек.
В комментариях барнаульцы пришли к выводу, что за три года те самые лоси вполне могли добежать до Республики Алтай.
Напомним, в ночь на 18 июля на алтайской трассе после столкновения машины с лосем погибла девушка-пассажир.