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Жизнь

Барнаульцы обсуждают лосей, которые «из Мордовии три года бежали до Алтая»

Житель Алтая в интернет-сообществе «Барнаул 22» предупредил всех о «неожиданных лосях», которые перебегают Чуйский тракт.

Лоси перебегают дорогу.
Лоси перебегают дорогу.
vk.com/barneos22.

«Трасса Р-256, Чуйский тракт — между 146 и 147 км. На дорогу выходят лоси. Будьте внимательны в темное время суток», — предупредили автомобилистов.

После один членов сообщества опубликовал кадры с лосями, но уже в Мордовском заповеднике.

«А вот и видео есть с этими лосями. Три года назад они в Сарове пробегали и как раз до Горного Алтая добежали», — пошутил молодой человек.

В комментариях барнаульцы пришли к выводу, что за три года те самые лоси вполне могли добежать до Республики Алтай.

Напомним, в ночь на 18 июля на алтайской трассе после столкновения машины с лосем погибла девушка-пассажир.

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