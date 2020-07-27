Барнаульцы обсуждают лосей, которые «из Мордовии три года бежали до Алтая»

«Трасса Р-256, Чуйский тракт — между 146 и 147 км. На дорогу выходят лоси. Будьте внимательны в темное время суток», — предупредили автомобилистов.

После один членов сообщества опубликовал кадры с лосями, но уже в Мордовском заповеднике.

«А вот и видео есть с этими лосями. Три года назад они в Сарове пробегали и как раз до Горного Алтая добежали», — пошутил молодой человек.