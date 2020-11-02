Барнаульцы определили, какие территории следует благоустроить в 2021 году

Голосование за благоустройство общественных территорий в 2021 году завершилось в Барнауле. В городской администрации назвали десятку фаворитов.

Интернет-голосование завершилось 2 ноября в 08:00 по местному времени. Напомним, его целью являлось определить общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в будущем году.

Горожане в течение двух недель могли выбрать те общественные территории, которые, на их взгляд, в первую очередь следует облагородить в рамках нацпроекта.

Всего на голосование была выставлена 41 территория. Выразить свое мнение горожане могли посредством системы голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края.

Благоустройство. Анна Зайкова

Каждый участник мог проголосовать один раз и выбрать не более шести общественных территорий.

В результате в числе территорий, набравших наибольшее количество голосов, оказались следующие площадки

1. Зеленая зона от улицы Герцена , 6 до улицы Белинского — 2519 ( 11.85%);

6 до улицы Белинского — 2519 11.85%); 2. Мизюлинская роща — 2213 ( 10.41%);

10.41%); 3. Парк «Юбилейный», расположенный между улицей Гущина , улицей Малахова , улицей Речной 3-й , улицей Чеглецова , улицей Северо-Западной — 2000 ( 9.41%);

улицей Малахова улицей Речной 3-й улицей Чеглецова улицей Северо-Западной — 2000 9.41%); 4. Набережная Речного вокзала — 1471 ( 6.92%);

6.92%); 5. Парк культуры и отдыха «Центральный» по адресу: проспект Социалистический , 11 — 1031 ( 4.85%);

11 — 1031 4.85%); 6. Обской бульвар — 822 ( 3.87%);

3.87%); 7. Демидовская площадь — 770 ( 3.62%);

3.62%); 8. Зеленая зона по ул. Молодежной , 15 ( зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени В.М. Шукшина) — 553 ( 2.6%);

15 зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени В.М. Шукшина) — 553 2.6%); 9. Зеленая зона , расположенная между домами № 55а , 67 по проспекту Красноармейскому — 552 ( 2.6%);

расположенная между домами № 55а 67 по проспекту Красноармейскому — 552 2.6%); 10. Аллея по улице Георгиева , от Павловского тракта до улицы Энтузиастов — 536 ( 2.52%).

Благоустройство. Дмитрий Лямзин

Общее количество проголосовавших за благоустройство общественных территорий в Барнауле — 7879 человек, выбрано 21 260 вариантов.

Теперь, согласно утвержденной процедуре, итоги будут подведены общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в течение трех дней со дня окончания голосования.

Итоговый протокол комиссии будет опубликован на сайте Барнаула не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.