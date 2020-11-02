Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 ноября 4°C
Жизнь
154

Барнаульцы определили, какие территории следует благоустроить в 2021 году

Голосование за благоустройство общественных территорий в 2021 году завершилось в Барнауле. В городской администрации назвали десятку фаворитов.

Благоустройство.
Благоустройство.
Дмитрий Лямзин

Интернет-голосование завершилось 2 ноября в 08:00 по местному времени. Напомним, его целью являлось определить общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в будущем году.

Горожане в течение двух недель могли выбрать те общественные территории, которые, на их взгляд, в первую очередь следует облагородить в рамках нацпроекта.

Всего на голосование была выставлена 41 территория. Выразить свое мнение горожане могли посредством системы голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края.

Благоустройство.
Благоустройство.
Анна Зайкова

Каждый участник мог проголосовать один раз и выбрать не более шести общественных территорий.

В результате в числе территорий, набравших наибольшее количество голосов, оказались следующие площадки

  • 1. Зеленая зона от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского — 2519 (11.85%);
  • 2. Мизюлинская роща — 2213 (10.41%);
  • 3. Парк «Юбилейный», расположенный между улицей Гущина, улицей Малахова, улицей Речной 3-й, улицей Чеглецова, улицей Северо-Западной — 2000 (9.41%);
  • 4. Набережная Речного вокзала — 1471 (6.92%);
  • 5. Парк культуры и отдыха «Центральный» по адресу: проспект Социалистический, 11 — 1031 (4.85%);
  • 6. Обской бульвар — 822 (3.87%);
  • 7. Демидовская площадь — 770 (3.62%);
  • 8. Зеленая зона по ул. Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени В.М. Шукшина) — 553 (2.6%);
  • 9. Зеленая зона, расположенная между домами № 55а, 67 по проспекту Красноармейскому — 552 (2.6%);
  • 10. Аллея по улице Георгиева, от Павловского тракта до улицы Энтузиастов — 536 (2.52%).
Благоустройство.
Благоустройство.
Дмитрий Лямзин

Общее количество проголосовавших за благоустройство общественных территорий в Барнауле — 7879 человек, выбрано 21 260 вариантов.

Теперь, согласно утвержденной процедуре, итоги будут подведены общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в течение трех дней со дня окончания голосования.

Итоговый протокол комиссии будет опубликован на сайте Барнаула не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость