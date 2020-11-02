Барнаульцы определили, какие территории следует благоустроить в 2021 году

Интернет-голосование завершилось 2 ноября в 08:00 по местному времени. Напомним, его целью являлось определить общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в будущем году.
Горожане в течение двух недель могли выбрать те общественные территории, которые, на их взгляд, в первую очередь следует облагородить в рамках нацпроекта.
Всего на голосование была выставлена 41 территория. Выразить свое мнение горожане могли посредством системы голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края.
Каждый участник мог проголосовать один раз и выбрать не более шести общественных территорий.
В результате в числе территорий, набравших наибольшее количество голосов, оказались следующие площадки
- 1. Зеленая зона от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского — 2519 (11.85%);
- 2. Мизюлинская роща — 2213 (10.41%);
- 3. Парк «Юбилейный», расположенный между улицей Гущина, улицей Малахова, улицей Речной 3-й, улицей Чеглецова, улицей Северо-Западной — 2000 (9.41%);
- 4. Набережная Речного вокзала — 1471 (6.92%);
- 5. Парк культуры и отдыха «Центральный» по адресу: проспект Социалистический, 11 — 1031 (4.85%);
- 6. Обской бульвар — 822 (3.87%);
- 7. Демидовская площадь — 770 (3.62%);
- 8. Зеленая зона по ул. Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени В.М. Шукшина) — 553 (2.6%);
- 9. Зеленая зона, расположенная между домами № 55а, 67 по проспекту Красноармейскому — 552 (2.6%);
- 10. Аллея по улице Георгиева, от Павловского тракта до улицы Энтузиастов — 536 (2.52%).
Общее количество проголосовавших за благоустройство общественных территорий в Барнауле — 7879 человек, выбрано 21 260 вариантов.
Теперь, согласно утвержденной процедуре, итоги будут подведены общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в течение трех дней со дня окончания голосования.
Итоговый протокол комиссии будет опубликован на сайте Барнаула не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.