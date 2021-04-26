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Жизнь

Общепит всему голова. Жители назвали сферы, которые развиваются лучше всего в Барнауле

Барнаул занял 12 место (из 21) по удовлетворенности экономически активного населения. Портал SuperJob составил рейтинг, основываясь на мнении горожан о развитии разных сфер жизни.

Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а.
Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а.
Дмитрий Лямзин.

Лучше всего, согласно исследованию, в столице Алтайского края развивается сфера общественного питания (38%).

Респонденты также отмечают доступность товаров и услуг, театры и кинотеатры и доброжелательность жителей.

На фоне остальных городов, в Барнауле оставляет желать лучшего доступность хорошей работы, экология, безопасность, медицина, уровень взаимопомощи, развитие парковых зон и мест для гуляния, развитие автомобильных дорог и общественного транспорта.

Жить в Барнауле нравится 75% представителей экономически активного населения.

Лучшие оценки развития различных параметров жизни — у Тюмени, Казани, Краснодара и Сочи.

В опросах SuperJob приняли участие по тысяче представителей экономически активного населения крупных городов.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк расположился в середине рейтинга лучших градоначальников России.

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