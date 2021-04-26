Общепит всему голова. Жители назвали сферы, которые развиваются лучше всего в Барнауле

Лучше всего, согласно исследованию, в столице Алтайского края развивается сфера общественного питания (38%).
Респонденты также отмечают доступность товаров и услуг, театры и кинотеатры и доброжелательность жителей.
На фоне остальных городов, в Барнауле оставляет желать лучшего доступность хорошей работы, экология, безопасность, медицина, уровень взаимопомощи, развитие парковых зон и мест для гуляния, развитие автомобильных дорог и общественного транспорта.
Жить в Барнауле нравится 75% представителей экономически активного населения.
Лучшие оценки развития различных параметров жизни — у Тюмени, Казани, Краснодара и Сочи.
В опросах SuperJob приняли участие по тысяче представителей экономически активного населения крупных городов.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк расположился в середине рейтинга лучших градоначальников России.