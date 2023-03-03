Барнаульцы показали результат очистки улиц от снега

Дорога на ул. Песчаная утопает в лужах и слякоти, рассказала подписчица «ЧБ Барнаул».

По словам женщины, комитет по дорожному хозяйству регулярно отчитывается на своей странице о хорошей очистке улиц.

Однако проживающие на ул. Песчаная результата не замечают. Их обращения в дорожную службу результата не дают.

«Такое ощущение, что это не Питер построили на болоте, а нашу улицу. А ведь только начало весны, что будет дальше?» — задает вопрос подписчица.

При этом ситуация повторяется каждый год, отмечает женщина.

Ранее барнаульцы поделились в соцсетях, как выглядят улицы города весной.