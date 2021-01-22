Барнаульцы пожаловались на беспощадный трактор, который уничтожил шукшинскую калину

На фото видно несколько обломанных веток, некоторые кусты погребены под снегом.

«Вот так беспощадно трактор уничтожил большие красивые кусты шукшинской калины. Для чего такое „старание“? Второй год подряд вот так халатно расчищают тротуар. В прошлом году трактор, разворачиваясь прямо в центре аллеи, уничтожил несколько кустов. Вместо них теперь пустое место. И вот „работа“ этого года. Ломают беспощадно уже большие красивые кустарники! И что же мы увидим летом? Как будем встречать шукшинские дни?», — сообщила жительница города в группе Barnaul22.

Также она добавила, что ответственным за уборку стоило бы взять эту ситуацию на контроль, чтобы не допустить повторения ошибки.

Реакция барнаульцев

«Я больше чем уверен что тракторист понятия не имел что это шукшинские калины, ему сказали чистить отсюда и до сюда. Он почистил», «Расчищают плохо, не расчищают тоже плохо» «"Чистильщики» на тяжёлой технике должны проходить антивандальную подготовку. Город необходимо чистить, но не любой ценой!", «Наверно этот же профессионал и на аллее Исакова в прошлом году фонари „подвинул“», — ответили на пост в комментариях.

Ранее жителей города возмутила «грязная» работа трактора на крыше здания. Госинспекторы алтайского минприроды после многократных жалоб барнаульцев проверили, как идут строительные работы. Оказалось, там действительно есть нарушения. Подрядчику выписали штраф.