Барнаульцы пожаловались на «доставшие ямы» на дороге возле остановки

Дорожников попросили обратить внимание на дорогу в районе остановки «Павловский тракт 2».
«Проехать по правой полосе невозможно, по средней — тяжело», — сообщила жительница Барнаула.
В комментариях к записи отметили, что на этом участке весной «выполнили ремонт по всем нормативам».
«С соблюдением температурного режима, по новым технологиям. В это время как раз премьер Михаил Мишустин приезжал в Барнаул», — напомнили барнаульцы.
Ранее в Новоалтайске перепутали с поверхностью Луны дороги, где в «кратерах» лежат части машин.