Барнаульцы пожаловались на «доставшие ямы» на дороге возле остановки

В паблике « Барнаул 22 » рассказали про ямы на улице Попова, которые мешают нормально ездить, при этом полгода назад дорогу ремонтировали.

Яма на дороге в районе остановки "Павловский тракт 2" в Барнауле.

Дорожников попросили обратить внимание на дорогу в районе остановки «Павловский тракт 2».

«Проехать по правой полосе невозможно, по средней — тяжело», — сообщила жительница Барнаула.



В комментариях к записи отметили, что на этом участке весной «выполнили ремонт по всем нормативам».

«С соблюдением температурного режима, по новым технологиям. В это время как раз премьер Михаил Мишустин приезжал в Барнаул», — напомнили барнаульцы.

Ранее в Новоалтайске перепутали с поверхностью Луны дороги, где в «кратерах» лежат части машин.