Дороги в Новоалтайске перепутали с поверхностью Луны: в «кратерах» лежат части машин

В паблике « Барнаул 22 » автовладельцы из Новоалтайска обратились к местной власти с просьбой привести дороги в нормальное состояние.

Ямы на дорогах в Новоалтайске.

Жители Новоалтайска призвали администрацию города обратить внимание на состояние дороги по улице Военстроя.

«Эти дырищи даже объехать негде!» — пожаловались местные жители.

В комментариях к записи отметили, что подрядчики сделали «очень качественную дорогу», чтобы на следующий год ее вновь сделать.

Что касается безопасности, то местных жителей утешили ближайшими переменами: «Скоро зима — дорога будет ровной».

Дорогу также показали на видео. Судя по кадрам, пострадало немало автомобилей — в некоторых ямах лежат, например, диски с колес.



Ранее сообщили, что в Новоалтайске только окна и проезжающие машины освещают темный-претемный микрорайон, где такие дороги, что можно погибнуть во мраке.