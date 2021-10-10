Дороги в Новоалтайске перепутали с поверхностью Луны: в «кратерах» лежат части машин

Жители Новоалтайска призвали администрацию города обратить внимание на состояние дороги по улице Военстроя.
«Эти дырищи даже объехать негде!» — пожаловались местные жители.
В комментариях к записи отметили, что подрядчики сделали «очень качественную дорогу», чтобы на следующий год ее вновь сделать.
Что касается безопасности, то местных жителей утешили ближайшими переменами: «Скоро зима — дорога будет ровной».
Дорогу также показали на видео. Судя по кадрам, пострадало немало автомобилей — в некоторых ямах лежат, например, диски с колес.
Ранее сообщили, что в Новоалтайске только окна и проезжающие машины освещают темный-претемный микрорайон, где такие дороги, что можно погибнуть во мраке.