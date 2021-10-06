В Новоалтайске только окна и проезжающие машины освещают темный-претемный микрорайон

Жительница Новоалтайска рассказала в паблике « Барнаул 22 » про свой микрорайон, в котором вечером из-за темноты можно погибнуть разными способами.

Женщина отметила, что микрорайон «Дорожник» в Новоалтайске не только без дорог, но и без уличного освещения.

Люди с работы идут буквально на ощупь, а путь им освещают окна домов и проезжающие автомобили.

«Фонарей нет, не было и, наверное, не будет. А на дорогах ямы и лужи, вечером идти даже страшно», — рассказала жительница Новоалтайска.



На проблему с освещением указали также в Барнауле, где есть темные дороги с кустами и гаражами.

«Не горят фонари от улицы Юрина по Солнечной поляне в сторону ипподрома и до завода „Молочная сказка“. Очень страшно людям ходить. Еще и дорога вся в кустах и гаражах», — отметил житель алтайской столицы.

Ранее сообщали, что улицы Барнаула и пригородные поселки осветят энергоэффективно.

Кстати, накануне altapress.ru рассказал про новые правила благоустройства Барнаула — зачем они нужны и кто должен их исполнять.