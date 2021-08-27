Улицы Барнаула и пригородные поселки осветят энергоэффективно

В Барнауле приступили к строительству линий наружного освещения на улицах и в пригородных поселках, сообщает мэрия города.

В целях обеспечения безопасности пешеходов и школьников начали монтировать освещение на участке дороги, ведущей от улицы Малахова до здания школы № 88 по Павловскому тракту.

«Начали капитальный ремонт линий уличного освещения в микрорайоне ВРЗ на бульваре 9 Января, улицах 8 Марта, Профсоюзов, Парфенова до эстакады коммунального моста через р. Обь, а также на улице Воровского от улицы Парфенова до проспекта Комсомольского», — отметили в мэрии.

Заменят самонесущие изолированные провода, установят оцинкованные опоры, заменят светильники на более энергоэффективные светодиодные.

Более 6,6 км нового освещения появится на 14 участках в поселке Центральный (часть улицы Строителей, проезд от улицы Целинной до улицы Тополиной), в микрорайоне Авиатор (на улицах Московской и Российской), в поселке Новомихайловка (от дома № 10 по улице Алмазной до улицы Бирюзовой и вдоль дороги от дома № 12 по улице Изумрудной до дома № 10 по улице Алмазной).

В поселке Пригородном обсудили ремонт дороги. Барнаул. barnaul.org.

В поселке Пригородный линии наружного освещения построят на улицах Раздольная и Новосибирская, а в поселке Власиха — на участке улицы Спортивной.

В поселке Казенная Заимка освещение появится сразу на четырех улицах (Алмазная, Надежды, Яблочная, Ореховая 1-я), а также по улице Садовой (от дома № 1а до дома № 75).

Аналогичные работы проведут в поселке Борзовая Заимка по улице Радужной (от дома № 144а до дома № 122а).

Выполнить все работы по строительству линий наружного освещения планируют до конца 2021 года.

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