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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на «исчезающих и бескультурных» водителей автобусов № 113

В интернет-сообществе «Барнаул 22» обсуждают водителей автобусов маршрута № 113, которые якобы не придерживаются расписания и закрывают двери перед подбегающими к остановке людьми.

Школьники закидали камнями автобусы.
Школьники закидали камнями автобусы.
04.мвд.рф

«Сезон дачный, садоводов много, но уехать вечером проблема. Часто не бывает автобуса на 19:50, или пройдет мимо остановки (возле магазина). И на 20:20 тоже не бывает часто. Садоводы стараются подойти ко времени отправления по расписанию, но водители умудряются минут на 5−10 отправиться раньше», — рассказала жительница Барнаула.

Также женщину возмущает культура водителей, которые, судя по ее словам, наслаждаются разочарованием людей, бегущих к остановке в надежде залезть в автобус.

«Когда торопятся и бегут к остановке садоводы с сумками, или видят, что торопятся люди и уже подходят к двери, а они закрывают двери перед носом и уезжают. Ладно бы переполненный, а то полупустой», — недоумевает дачница.

В комментариях к записи садоводам посоветовали сидеть дома, избавиться от дач или просто понять и простить водителей автобусов, которым приходится нервничать от пробок на дорогах.

Ранее другая жительница Барнаула рассказала про водителя маршрутки, который назвал дураком дедушку с тросточкой и пообещал его пережить.

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