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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на крупную свалку мусора в Ленточном бору

Жители Барнаула нашли несанкционированную свалку мусора в Ленточном бору. Снимки с места обнаружения огромного количества отходов опубликованы в телеграм-канале «В Курсе 22».

Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
"В Курсе 22"
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
«В Курсе 22»
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
«В Курсе 22»
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
«В Курсе 22»
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
«В Курсе 22»

На кадрах видно, что твердые бытовые отходы кем-то складировались, вероятно, длительное время. На фото, в частности, заметны мешки с мусором.

«Свиньи опять в ленточном бору вывалили кучу мусора! Кто ответит за мусор в лесу?», — говорится в тексте поста.

Ранее сообщалось, что жители Рубцовска жалуются на огромную свалку. Судя по фото, из-за количества мусора уже почти не видно самих баков. Горожане заявили, что мусор не вывозился два месяца.

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