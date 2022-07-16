Барнаульцы пожаловались на крупную свалку мусора в Ленточном бору

Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
«В Курсе 22»
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
«В Курсе 22»
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
«В Курсе 22»
Несанкционированная свалка мусора в Ленточном бору
«В Курсе 22»
На кадрах видно, что твердые бытовые отходы кем-то складировались, вероятно, длительное время. На фото, в частности, заметны мешки с мусором.
«Свиньи опять в ленточном бору вывалили кучу мусора! Кто ответит за мусор в лесу?», — говорится в тексте поста.
Ранее сообщалось, что жители Рубцовска жалуются на огромную свалку. Судя по фото, из-за количества мусора уже почти не видно самих баков. Горожане заявили, что мусор не вывозился два месяца.