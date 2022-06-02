2 июня
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Жизнь

Рубцовчане жалуются на мусорку, которой пора «заводить свой аккаунт в соцсетях»

Жители Рубцовска жалуются на огромную свалку — судя по фото, из-за количества мусора уже не видно самих баков.

Рубцовчане жалуются на свалку мусора в центре города
Рубцовчане жалуются на свалку мусора в центре города
rubtsovsk.info

Местные жители утверждают, что мусор не вывозится с апреля.

СМИ говорят, что фотографии свалки обошли все соцсети города и ей впору «в пору заводить свой личный аккаунт.».

«К сожалению, такая популярность не способствует тому, что бы на неё обратили внимание те, кто должны убирать отходы в Рубцовске, в частности региональный оператор по обращению с ТКО „Вторгеоресурс“», — пишет «Рубцовск. инфо».

Сообщается также, что мусор по окрестностям растаскивают бездомные собаки, а крысы «свили гнезда».

Ранее в Рубцовске нашли подозреваемого в убийстве 65-летнего мужчины, тело которого 14 мая обнаружили на полигоне ТБО в Рубцовском районе.

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