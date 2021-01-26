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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на нехватку по утрам трамваев № 9

В интернет-сообществе «Барнаул 22» рассказали про жалобы жителей города на непонятный график движения трамваев девятого маршрута.

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Барнаульцы отметили, что в утренние часы по будням практически нереально дождаться трамвая № 9 на остановке «Кинотеатр „Чайка“».

А если трамвай и приезжает, то по пути он уже «насобирал» столько людей, что двери не всегда могут закрыться.

«Сегодня, 26 января, так вообще ждала трамвай с 7:05. В 7:25 проехала 9-ка мимо, не останавливаясь, хотя битком не была забита», — рассказала местная жительница.

При этом на улице было -30 градусов. И на остановке стояли не только взрослые люди, но и дети.

В итоге до 7:45 больше не было трамваев № 9, поэтому пришлось ехать с пересадками.

«За этот час прошло три трамвая № 3, четыре трамвая № 7. Все далеко не полные. Почему в такой час пик нельзя пустить трамвай чаще, как полагается, а не один раз в час? Это издевательство над людьми», — возмущается женщина.

Местные жители пригрозили коллективной жалобой «в высшие компетентные органы, если руководство депо не может принять необходимые меры».

Ранее недовольный барнаулец пожаловался на автобус, в котором кондуктор греет ноги на ведре.

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