Недовольный барнаулец пожаловался на автобус, в котором кондуктор ноги греет на ведре

Барнаулец отметил, что в барнаульских автобусах «холодно и грязно».
«Кондуктор мерзнет… сидит, ноги на ведро поставила. Та еще картинка», — отметил мужчина.
«И вот за это все 23 рубля. Ну знаете…» — добавил возмущенный барнаулец.
В комментариях к записи ему порекомендовали «пешком прогуляться — и для здоровья полезно, и 23 рубля можно сэкономить».
Впрочем, как отметил сам автор фотографии, с улицы Юрина до площади Октября зимой гулять не очень хорошо.
Ранее в Барнауле следователи заинтересовались инцидентом в автобусе, где дверь закрыли перед женщиной, при этом ее маленькая дочь уже зашла.