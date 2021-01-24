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Жизнь

Недовольный барнаулец пожаловался на автобус, в котором кондуктор ноги греет на ведре

Мужчина рассказал в паблике «Черный список Барнаул» о несоответствии комфорта с ценой за проезд в общественном транспорте города.

Барнаульский кондуктор.
Барнаульский кондуктор.
Михаил Хаустов

Барнаулец отметил, что в барнаульских автобусах «холодно и грязно».

«Кондуктор мерзнет… сидит, ноги на ведро поставила. Та еще картинка», — отметил мужчина.

«И вот за это все 23 рубля. Ну знаете…» — добавил возмущенный барнаулец.

В комментариях к записи ему порекомендовали «пешком прогуляться — и для здоровья полезно, и 23 рубля можно сэкономить».

Впрочем, как отметил сам автор фотографии, с улицы Юрина до площади Октября зимой гулять не очень хорошо.

Ранее в Барнауле следователи заинтересовались инцидентом в автобусе, где дверь закрыли перед женщиной, при этом ее маленькая дочь уже зашла.

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