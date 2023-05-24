Барнаульцы пожаловались на "неухоженную" улицу

Жители Барнаула рассказали, что на ул. Сиреневой администрация высадила новые растения, но ухаживать за ними никто не торопится. Об этом сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

Прошлой осенью открыли ул. Сиреневую (от ул. Балтийской до Северного Власихинского проезда).

Улицу озеленили: специалисты посадили около 100 деревьев и кустов. Также там высадили газон и установили лавочки.

По словам автора записи, сейчас из всех высаженных деревьев "живы" только три растения, газон поливали всего два раза, а рядом с лавочками забыли остановить урны.

"Напрашивается вопрос: так и планировалось? Будут ли требовать исправить свою работу? Кто теперь будет следить за газоном? Когда установят урны?" — сказала горожанка.

Ранее барнаульцы жаловались на детей, которые кидали яйца и лук из окна многоэтажки.