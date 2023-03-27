Барнаульцы пожаловались на оттаявшие собачьи «сюрпризы» на тротуарах

Жители Барнаула возмутились в социальных сетях — с приходом весны тротуар оказался устлан собачьими фекалиями. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Одним из загрязненных участков оказался жилой комплекс «Лапландия». Пешеходные дорожки растаяли и обнажили все неприятные «сюрпризы», которые не убирали недобросовестные собачники.

Жители Барнаула отметили в комментариях, что в городе почти не развита культура собачников и лишь единицы убирают за своими питомцами.

Некоторые предложили ввести штрафы для таких хозяев. Другие же призвали организовать для собачников субботник, чтобы убрать загрязненные тротуары.

Ранее в Республике Алтай предложили ужесточить наказания за нарушение правил содержания собак.