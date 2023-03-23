В Республике Алтай хотят ужесточить наказания за нарушение правил содержания собак

Решение муниципальные депутаты приняли 16 марта и предложили внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях.

Они предлагают почти в три раза поднять размер штрафов за самовыгул животного. То же ждет тех, кто водит четвероногих без ошейника и намордника в общественных местах.

По их задумке, следует установить штрафы в размере от 5 до 7 тыс. рублей за первое правонарушение и от 9 до 15 тыс. рублей за повторное.

Таким образом, в первом случае максимальная планка может вырасти почти в три раза, а во втором — в пять раз.

О реакции Госсобрания на инициативу пока не сообщалось.

Ранее алтайские депутаты поспорили из-за «живодерской» инициативы по собакам.