28 июля
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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на перебойную работу автобусов 77-го маршрута

Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на нестабильную работу автобусов 77-го маршрута. Пост опубликовали в сообществе «В курсе 22».

Маршрутка 77.
Маршрутка 77.
ССО.

По словам автора поста, большинство пассажиров едут от Красноармейского до ВРЗ, но из-за непостоянной работы им приходится ждать переполненный 205 или вовсе идти пешком.

«Частенько приходиться видеть, как в 6−7 вечера большая часть машин 77 маршрута следует в парк. Маршруток в 8 часов вечера уже совсем нет. Если в первой половине дня маршрут № 77 ходит еще нормально, с 18 часов его практически невозможно дождаться, после восьми люди уже вынуждены с Красноармейского проспекта ехать на пригородном 205 маршруте», — написал недовольный пассажир.

На «2гис» вечером маршрутка тоже не отображается.

Ранее барнаульцы жаловались на работу 76 маршрутки.

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