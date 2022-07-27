Барнаульцы пожаловались на перебойную работу автобусов 77-го маршрута

По словам автора поста, большинство пассажиров едут от Красноармейского до ВРЗ, но из-за непостоянной работы им приходится ждать переполненный 205 или вовсе идти пешком.

«Частенько приходиться видеть, как в 6−7 вечера большая часть машин 77 маршрута следует в парк. Маршруток в 8 часов вечера уже совсем нет. Если в первой половине дня маршрут № 77 ходит еще нормально, с 18 часов его практически невозможно дождаться, после восьми люди уже вынуждены с Красноармейского проспекта ехать на пригородном 205 маршруте», — написал недовольный пассажир.