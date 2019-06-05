Барнаульцы пожаловались на пляж с фекальным ароматом

Житель Барнаула пожаловался в соцсетях на фекальные запахи у протоки Оби за Новым мостом. Он снял, как ручьи, по его словам, с вонючей жидкостью стекают из колодцев. Видео опубликовано в группе Barnaul22.

У воды горожанин обнаружил несколько огражденных колодцев. Жидкость из них попадает в протоку, которая соединяется с Обью, утверждает он. Сам пляж же является излюбленным местом у горожан, несмотря на то, что отдыхать там категорически запрещено. Барнаулец подозревает в сливе два соседних магазина.

«Мне кажется, это полный беспредел — сбрасывать ЖБО без очистки в водоем», — написал Юрий.

Другой комментатор подтвердил, что «кругом стоит вонища», а люди «купаются в этой грязной воде, едят рядом с этими колодцами шашлыки».

По словам еще одного горожанина, эти колодцы изначально перед строительством проектировали как накопительные.

Напомним, что купаться на диких пляжах запрещено. Официально разрешенный пляж в городе только один — на острове Помазкин. Его откроют к 10 июня.