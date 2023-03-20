Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго заверил, что необычный запах и цвет воды безопасны.
«Даже если цвет воды у вас дома изменился — она совершенно безопасна и соответствует нормам СанПиН. Наши сотрудники следят за этим в режиме «24 на 7», — рассказал эксперт.
Происходит это из-за талых вод, которые текут в Обь с приходо тепла. Из-за этого вода мутнеет, появляется характерный привкус. В домашних условиях избавиться от него проблематично.
Эксперт напоминает, что нужно дождаться ледохода, после которого вода станет привычной.