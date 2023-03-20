20 марта
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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на воду с запахом тины

Жители Барнаула пожаловались на весеннюю особенность — воду, которая течет из крана с запахом тины. Об этом сообщает «КП — Барнаул».

Стакан воды.
Стакан воды.
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Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго заверил, что необычный запах и цвет воды безопасны.

«Даже если цвет воды у вас дома изменился — она совершенно безопасна и соответствует нормам СанПиН. Наши сотрудники следят за этим в режиме «24 на 7», — рассказал эксперт.

Происходит это из-за талых вод, которые текут в Обь с приходо тепла. Из-за этого вода мутнеет, появляется характерный привкус. В домашних условиях избавиться от него проблематично.

Эксперт напоминает, что нужно дождаться ледохода, после которого вода станет привычной.

Ранее в Барнауле усилили контроль за качеством воды.

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