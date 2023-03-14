В Барнауле усилили контроль за качеством воды

Талые воды каждый год попадают в Обь с приходом весны.
Гендиректор «Роскводоканал Барнаул» Андрей Полюго рассказал, что качество очистки воды на всех этапах контролируют каждый год.
Однако в паводок число проверок увеличивают. В Барнауле — 500 точек отбора проб, и даже самые незначительные изменения сразу фиксируются.
Так, например, 12 марта зафиксировали первые изменения качества состава воды в реке. Состав продолжит меняться до вскрытия льда.
Полюго при этом отметил, что холодная вода в кране по-прежнему чистая и безопасная.
Уже в середине апреля температура воды в Оби превысит +5 градусов, тогда «Росводоканал Барнаул» вернется к привычному режиму работы.
Ранее к весеннему паводку начали готовиться в районах Барнаула.