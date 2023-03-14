14 марта
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Жизнь

В Барнауле усилили контроль за качеством воды

За качеством воды в Оби в связи с приближающимся паводком следят круглосуточно. 12 марта зафиксировали первые изменения, сообщают в мэрии Барнаула.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Талые воды каждый год попадают в Обь с приходом весны.

Гендиректор «Роскводоканал Барнаул» Андрей Полюго рассказал, что качество очистки воды на всех этапах контролируют каждый год.

Однако в паводок число проверок увеличивают. В Барнауле — 500 точек отбора проб, и даже самые незначительные изменения сразу фиксируются.

Так, например, 12 марта зафиксировали первые изменения качества состава воды в реке. Состав продолжит меняться до вскрытия льда.

Полюго при этом отметил, что холодная вода в кране по-прежнему чистая и безопасная.

Уже в середине апреля температура воды в Оби превысит +5 градусов, тогда «Росводоканал Барнаул» вернется к привычному режиму работы.

Ранее к весеннему паводку начали готовиться в районах Барнаула.

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