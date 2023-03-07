7 марта
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Жизнь

К весеннему паводку начали готовиться в районах Барнаула

В Индустриальном и Центральном районах начали подготовку к весеннему паводку, сообщает мэрия Барнаула.

Подготовка к весеннему паводку
Подготовка к весеннему паводку
Мэрия Барнаула

Власти Барнаула запланировали 14 противопаводковых мероприятий в Индустриальном районе. Их проведут на территории села Власиха, поселков Новомихайловка и Лесной. На работы направили 1,8 млн рублей.

Сотрудники подрядной организации проверили водопропускное устройство, провели водоотведение на дорогах, расчистили водопропускные каналы.

В Центральном районе запланировано 10 мероприятий на сумму более 6 млн рублей. Среди них — очистка водопропускных труб и нарезка дополнительных водоотводных каналов, отсыпка мест возможного подтопления, откачка воды с низменных мест.

На особом контроле стоит микрорайон Затон. Приглядывают за Бельмесево и Лебяжье. Жителям раздали около 1 тыс. памяток.

Когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен — в материале altapress.ru.

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