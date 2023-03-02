Синоптики сообщают, что начало первой волны весеннего паводка будет зависеть от количества выпавших осадков, высоты снежного покрова и промерзания льда на реках.
Более точный прогноз специалисты смогут дать в третьей декаде марта, когда в отдаленных районах края вскроются малые реки.
В 2022 году снега выпало не слишком много — не более 80% от нормы, а в некоторых зонах — 60%.
На сегодняшний день на границах Алтайского края высота снежного покрова в пределах нормы.
Толщина льда на большинстве рек региона ниже нормы. На Оби в районе Барнаула — около 60 см. На Катуни в районе села Сростки — 58 см, на реке Чарыш — 60−63 см.
Из-за низкой толщины льда, реки могут освободиться от ледяных оков уже в конце марта. Можно предполагать, что ледоход в Алтайском крае начнется в первой декаде апреля.
Основная проблема паводкоопасной ситуации в 2023 году — сильное промерзание верхних слоев почвы. Это результат аномальных морозов в ноябре прошлого года, когда не было снега, отмечает губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Также ситуация может осложниться из-за высоких температур и дождей в весенний период.
Сотрудники МЧС провели комплексную тренировку в микрорайоне Затон Барнаула 1 марта. Они проверили технику и личный состав, а также провели практические мероприятия, на которых спасательными службами отработаны различные вводные.
«В рамках учения была отработана эвакуация пострадавших с применением веревочной переправы и их транспортировка высокопроходимой техникой МЧС России, а также была осуществлена перекачка воды с подтопленных территорий», — сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
В зону весеннего половодья попадает 83 населенных пункта в 27 муниципальных образованиях Алтайского края. Всего различным этапам паводка подвержены 182 населенных пункта в 39 муниципальных образованиях.