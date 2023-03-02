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Сколько снега выпало зимой?

В 2022 году снега выпало не слишком много — не более 80% от нормы, а в некоторых зонах — 60%.

На сегодняшний день на границах Алтайского края высота снежного покрова в пределах нормы.

Толщина льда на большинстве рек региона ниже нормы. На Оби в районе Барнаула — около 60 см. На Катуни в районе села Сростки — 58 см, на реке Чарыш — 60−63 см.