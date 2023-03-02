2 марта
﻿
Жизнь

Когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен — разбор altapress.ru

С приходом весны спасатели Алтайского края начали готовиться к скорому весеннему половодью. Когда в регионе начнется паводок и насколько он опасен в 2023 году — в разборе altapress.ru.

Подготовка к весеннему паводку в Алтайском крае
Подготовка к весеннему паводку в Алтайском крае
Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
1
Когда начнется паводок?

Синоптики сообщают, что начало первой волны весеннего паводка будет зависеть от количества выпавших осадков, высоты снежного покрова и промерзания льда на реках.

Более точный прогноз специалисты смогут дать в третьей декаде марта, когда в отдаленных районах края вскроются малые реки.

2
Сколько снега выпало зимой?

В 2022 году снега выпало не слишком много — не более 80% от нормы, а в некоторых зонах — 60%.

На сегодняшний день на границах Алтайского края высота снежного покрова в пределах нормы.

Толщина льда на большинстве рек региона ниже нормы. На Оби в районе Барнаула — около 60 см. На Катуни в районе села Сростки — 58 см, на реке Чарыш — 60−63 см.

Снегопад и метель 29 сентября в Барнауле.
Снегопад и метель 29 сентября в Барнауле.
altapress.ru.
3
Когда вскроются ото льда реки?

Из-за низкой толщины льда, реки могут освободиться от ледяных оков уже в конце марта. Можно предполагать, что ледоход в Алтайском крае начнется в первой декаде апреля.

4
Насколько опасен паводок в 2023 году?

Основная проблема паводкоопасной ситуации в 2023 году — сильное промерзание верхних слоев почвы. Это результат аномальных морозов в ноябре прошлого года, когда не было снега, отмечает губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Также ситуация может осложниться из-за высоких температур и дождей в весенний период.

Подготовка к весеннему паводку в Алтайском крае
Подготовка к весеннему паводку в Алтайском крае
Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
5
Как спасатели готовятся к половодью?

Сотрудники МЧС провели комплексную тренировку в микрорайоне Затон Барнаула 1 марта. Они проверили технику и личный состав, а также провели практические мероприятия, на которых спасательными службами отработаны различные вводные.

«В рамках учения была отработана эвакуация пострадавших с применением веревочной переправы и их транспортировка высокопроходимой техникой МЧС России, а также была осуществлена перекачка воды с подтопленных территорий», — сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

6
Сколько районов находятся в зоне риска?

В зону весеннего половодья попадает 83 населенных пункта в 27 муниципальных образованиях Алтайского края. Всего различным этапам паводка подвержены 182 населенных пункта в 39 муниципальных образованиях.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость