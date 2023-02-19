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Жизнь

Весна близко. Первую волну паводка ожидают в третьей декаде марта в Барнауле

Первую волну паводка в Барнауле ожидают в третей декаде марта — второй декаде апреля, заявили в мэрии Барнаула.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Наш Бийск

Подготовку к паводку обсудили на встрече с мером города Вячеславом Франком и начальником управления по делам ГОЧС Владимиром Драчевым.

По словам Владимира Драчева, в Барнауле уже утвержден план из 50 мероприятий по снижению последствий пропуска талых и паводковых вод. На его реализацию направят 14,5 млн рублей.

Он также заявил, что спасатели прошли аттестацию и готовы к поисково-спасательным и газоспасательным работам. Однако, подчеркнул Владимир Драчев, им требуются специальные тренировки.

«Помимо уже имеющего оборудования необходимы специальные тренажеры для отработки практических навыков. Предлагаем рассмотреть возможность строительства специального учебно-тренировочного полигона», — предложил он мэру города.

Начальник управления добавил, что на таком полигоне можно будет проводить занятия для добровольных пожарных дружин, школьников-участников движения «Юный пожарный», «Школа безопасности», «Научись спасать жизнь».

Вячеслав Франк поддержал предложение и поручил проработать этот вопрос.

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