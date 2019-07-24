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Жизнь

Барнаульцы пригласили мэра прогуляться под падающей штукатуркой

Жители Потока в очередной раз бьют тревогу по поводу разваливающихся домов и опасного «дождя» из штукатурки. Большие куски фасадов продолжают падать. В этот раз горожане написали об опасных домах на участке улицы Эмилии Алексеевой, от Смирнова до Тимуровской.

Аварийное жилье. Окно.
Аварийное жилье. Окно.
Анна Зайкова

Фотографии опубликовали в группе «Изнанка Барнаула». На снимках видно, что куски штукатурки упали на тротуар.

«Приглашаем господина Дугина и новоиспеченного молодого зама по коммунальному хозяйству прогуляться по Потоку. И не только по обновленному скверу Химиков, а по указанному участку улиц, граничащих со сквером. Рекомендуем взять с собой строительную каску», — пишут местные жители.

Ранее altapress.ru писал, что до 2025 года в Алтайском крае на переселение из аварийного жилья потратят более 4,5 млрд рублей. Всего расселению подлежит 273 многоквартирных дома, где живут более 8 тысяч человек.

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