Барнаульцы пригласили мэра прогуляться под падающей штукатуркой

Жители Потока в очередной раз бьют тревогу по поводу разваливающихся домов и опасного «дождя» из штукатурки. Большие куски фасадов продолжают падать. В этот раз горожане написали об опасных домах на участке улицы Эмилии Алексеевой, от Смирнова до Тимуровской.