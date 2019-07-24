Барнаульцы пригласили мэра прогуляться под падающей штукатуркой

Фотографии опубликовали в группе «Изнанка Барнаула». На снимках видно, что куски штукатурки упали на тротуар.
«Приглашаем господина Дугина и новоиспеченного молодого зама по коммунальному хозяйству прогуляться по Потоку. И не только по обновленному скверу Химиков, а по указанному участку улиц, граничащих со сквером. Рекомендуем взять с собой строительную каску», — пишут местные жители.
Ранее altapress.ru писал, что до 2025 года в Алтайском крае на переселение из аварийного жилья потратят более 4,5 млрд рублей. Всего расселению подлежит 273 многоквартирных дома, где живут более 8 тысяч человек.