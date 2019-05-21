Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На переселение из аварийного жилья в Алтайском крае потратят 4,5 млрд рублей

До 2025 года в Алтайском крае на переселение из аварийного жилья потратят более 4,5 млрд рублей, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гилев. Всего расселению подлежит 273 многоквартирных дома, где живут более 8 тысяч человек.

Аварийное жилье. Балкон.
Аварийное жилье. Балкон.
Анна Зайкова

Переселение жильцов аварийных домов в крае идет по двум программам, уточняют в пресс-службе правительства региона. Одна — госпрограмма, другая — краевая адресная в рамках нацпроекта. До конца июня документы для получения средств отправят в Москву, сказал Гилев.

Деньги планируют получить от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Министр отметил, что граждане получат другие жилые помещения или им возместят выкупную стоимость жилья. По данным на 1 мая, возмещение стоимости изъятых аварийных квартир получили более 230 человек.

В рамках предыдущей краевой адресной программы было переселено более 11,5 тысячи жителей 24 муниципалитетов края из 4400 квартир — это 547 многоквартирных домов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость