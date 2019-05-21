На переселение из аварийного жилья в Алтайском крае потратят 4,5 млрд рублей

До 2025 года в Алтайском крае на переселение из аварийного жилья потратят более 4,5 млрд рублей, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гилев. Всего расселению подлежит 273 многоквартирных дома, где живут более 8 тысяч человек.

Переселение жильцов аварийных домов в крае идет по двум программам, уточняют в пресс-службе правительства региона. Одна — госпрограмма, другая — краевая адресная в рамках нацпроекта. До конца июня документы для получения средств отправят в Москву, сказал Гилев.

Деньги планируют получить от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Министр отметил, что граждане получат другие жилые помещения или им возместят выкупную стоимость жилья. По данным на 1 мая, возмещение стоимости изъятых аварийных квартир получили более 230 человек.

В рамках предыдущей краевой адресной программы было переселено более 11,5 тысячи жителей 24 муниципалитетов края из 4400 квартир — это 547 многоквартирных домов.