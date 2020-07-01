Барнаульцы продолжают досрочно получать горячую воду

Почти 40 тысячам жителей Барнаула, у которых отключали горячую воду, досрочно возобновили водоснабжение. Об этом сообщили в СГК.

Вода появилась в домах у 37 983 жителей Барнаула в 216 многоквартирных домах, 14 детских садах, 5 школах, нескольких постройках частного сектора и административных зданиях.

Раньше срока удалось дать воду там, где тепловые сети около жилых домов или уже отремонтированы, или совсем не нуждались в ремонте после испытаний.

По плану энергетики должны были возобновить подачу только по окончании второго этапа испытаний — 6 июля.

В администрации города напоминают, что 6 июля завершится второй этап испытаний — ремонты тепловых сетей, где были найдены повреждения в первую неделю опрессовки.

Ранее сообщалось, какие улицы перекроют из-за ремонта теплосетей.