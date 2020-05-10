Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 мая 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаульцы просят власти убрать «жуткий» рухнувший забор недостроя

Жители Барнаула жалуются на беспорядок на ул. Солнечная поляна. Рядом с тротуаром в оживленном районе рухнул забор недостроенного здания. Он пугает прохожих, пишут очевидцы в сообществе «Черный список Барнаул»

Рухнувший забор в Барнауле.
Рухнувший забор в Барнауле.
vk.com/blacklist_barnaul

«Ну неужели нельзя поставить забор?» — обращаются горожане к мэрии Барнаула.

Никто уж и не говорит о мусоре. Но когда ходишь мимо этого забора, становится жутко. И дети же ходят. Рядом жилой дом. Тротуар, очень большая проходимость людей. На сколько известно собственник данного недостроя находится в местах лишения свободы, соответственно администрация города, может поднять этот забор. Ну жутко правда. И так тут место такое, кругом гаражи, роща, ещё этот забор жуткий с мусором, — пишет участница сообщества «Черный список Барнаул» Ольга Слободина.

При этом многие барнаульцы отметили, что забор им совершенно не мешает — ведь он лежит не на тротуаре.

Ранее жители Октябрьского района Барнаула разместили в сети фотографии огромного тополя, который в любой момент может упасть на прохожих.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость