Барнаульцы просят власти убрать «жуткий» рухнувший забор недостроя

«Ну неужели нельзя поставить забор?» — обращаются горожане к мэрии Барнаула.

Никто уж и не говорит о мусоре. Но когда ходишь мимо этого забора, становится жутко. И дети же ходят. Рядом жилой дом. Тротуар, очень большая проходимость людей. На сколько известно собственник данного недостроя находится в местах лишения свободы, соответственно администрация города, может поднять этот забор. Ну жутко правда. И так тут место такое, кругом гаражи, роща, ещё этот забор жуткий с мусором, — пишет участница сообщества «Черный список Барнаул» Ольга Слободина.