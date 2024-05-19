Барнаульцы провели субботник на Гущинском озере

На водоеме, окруженном многоэтажными домами, живут утки, чайки и даже ондатры. Одну из ондатр волонтеры смогли угостить яблоком.
В субботнике приняли участие 13 человек. Вместе они собрали 26 мешков мусора. Вывезти отходы помогла специальная техника. После уборки участники собрались на чаепитие с пирожками.
Организаторы отметили важность таких мероприятий. По их мнению, люди, которые хотят видеть изменения в обществе, должны начать с себя.
Ранее сообщалось, что более 40 тыс. барнаульцев приняли участие в общегородском субботнике.
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