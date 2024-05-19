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Жизнь

Барнаульцы провели субботник на Гущинском озере

Экологические активисты Барнаула провели субботник 18 мая, уделив особое внимание озеру, расположенному за домом по адресу Гущина, 150, сообщает «КП Барнаул».

На водоеме, окруженном многоэтажными домами, живут утки, чайки и даже ондатры. Одну из ондатр волонтеры смогли угостить яблоком.

В субботнике приняли участие 13 человек. Вместе они собрали 26 мешков мусора. Вывезти отходы помогла специальная техника. После уборки участники собрались на чаепитие с пирожками.

Организаторы отметили важность таких мероприятий. По их мнению, люди, которые хотят видеть изменения в обществе, должны начать с себя.

Ранее сообщалось, что более 40 тыс. барнаульцев приняли участие в общегородском субботнике.

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