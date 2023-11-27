Барнаульцы радуются вновь выпавшему снегу.

В парке "Юбилейный" люди лепили больших снеговиков и играли в снежки.
Отмечается, что в парке было больше взрослых, чем детей.
Ранее сообщалось, что долгожданный снег и резкие перепады температуры придут в Алтайский край.
Жители Барнаула обрадовались снегу, который выпал накануне, сообщает Barnaul 22.
В парке "Юбилейный" люди лепили больших снеговиков и играли в снежки.
Отмечается, что в парке было больше взрослых, чем детей.
Ранее сообщалось, что долгожданный снег и резкие перепады температуры придут в Алтайский край.
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