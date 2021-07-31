Барнаульцы рассказали, как относятся к грядущей смене городского герба. Итоги опроса altapress.ru

Напомним, читателям altapress.ru предлагалось оценить тот факт, что вскоре у краевой столицы появится новый герб.
Вот как разложились голоса респондентов:
- Класс! Любые перемены — к лучшему — 2,9%;
- Нормально, если надо -значит надо — 9,9%;
- Мне все равно — 7%;
- Очень плохо, герб нельзя менять — 43,1%;
- Все это неважно, городу надо решать совершенно другие проблемы — 37,1%.
Как мы видим, подавляющее большинство участников опроса негативно относится к перспективе смены городского символа.
Ранее стало известно, что герб и флаг Барнаула в их современных версиях не получается внести в Государственный геральдический регистр РФ.
Необходимо исключить один из главных символов — бегущего серебристого коня, поскольку он обозначает принадлежность Барнаула к Томской губернии.