Коня на скаку остановят. Герб Барнаула лишится своего главного символа

Герб и флаг Барнаула в их современных версиях не могут быть внесены в Государственный геральдический регистр РФ. Они нарушают современные требования геральдики. Поэтому оба символа поменяют, сообщили в администрации города.

Первый герб Барнаула появился в 1846 году, был составлен Францом Санти и выглядел в виде щита, разделенного на две части: в верхней в зеленом поле герб Томской губернии, а в нижней, в голубом поле, среди горных пород дымящаяся доменная печь.

В последующее годы герб претерпевал изменения, но основные элементы сохранились.

Старый герб Барнаула. Фото Михаила Полубедова , газета «Вечерний Барнаул»

Согласно рекомендациям Геральдического совета при президенте России, для регистрации необходимо исключить коня. Серебряный конь на зеленом поле обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии, но в 1857 данный способ указания региональной принадлежности отменили.

Также нужно привести в порядок цветовое решение герба и «выполнить рисунки герба на художественном уровне, достойном столицы Алтайского края» приводит слова вице-мэра Юрия Еремеева пресс-служба администрации.

«Для определения Барнаулу статуса столицы региона важно правильное использование обрамления — фигур за пределами щита: венчающей щит короны, щитодержателей, подножия и лент», — сообщил замглавы города.

Сам мэр Вячеслав Франк отметил, что изменение герба — это «большая ответственность» и необходимо создать его таким, чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться.

«Думаю, что в обсуждении эскизов нового герба должны в обязательном порядке принимать участие и горожане», — подчеркнул Франк.

Ограда Центрального парка. Олег Богданов

В итоге чиновники решили создать общественную комиссию, которая займется изменениями герба и его регистрацией.

Эскизы будет разрабатывать «Сибирская Геральдическая Коллегия».

Еще в 2016 году Союз геральдистов предлагал убрать с барнаульского герба лошадь, но на тот момент глава региона Александр Карлин заявил, что ему нравится это животное.

Ранее altapress.ru представил, как бы могли выглядеть гербы городов Алтайского края в современных реалиях.