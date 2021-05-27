В Барнауле установят стелу с гербом города и словами Путина

В Барнауле установят стелу с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении звания «Город трудовой доблести», рассказывают в пресс-центре мэрии.

Это обязательное условие для всех городов, получивших звание. У стелы 1 и 9 мая, а также в День города будут проводить публичные мероприятия и давать залпы праздничных салютов. Ранее altapress.ru узнавал, что даст краевой столице новый статус.

Для разработки эскиза Российское военно-историческое общество провело открытый творческий конкурс.

Победивший вариант представляет собой стелу, увенчанную гербом города, которая устанавливается на четырехгранный пьедестал. На одной из его граней размещается указ о присвоении городу почетного звания.

Три других грани украшаются тематическими рельефами, которые посвящены основным отраслям промышленности военных лет.

Города могут менять высоту и элементы оформления стелы. Этим займутся творческие команды, в состав которых должны войти представители военно-исторического общества и главный архитектор.

Стела должна выглядеть торжественно и грандиозно, считает спикер АКЗС Александр Романенко.

Вице-мэр Барнаула Юрий Еремеев заявил, что в выборе места для стелы будут советоваться с горожанами.

Барнаульские власти не указывают, сколько стоит установка такого монумента. По примерным подсчетам, изготовление и установка мемориального комплекса с благоустройством обойдется в 30−40 млн рублей, указывал omskinform.ru.