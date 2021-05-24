Салют и стела. Какую пользу Барнаулу принесет почетное звание «Город трудовой доблести»

Что это за звание
Звание «Город трудовой доблести» — в некотором роде аналог «Города-героя» и «Города воинской славы». Присвоение звания «Город трудовой доблести» осуществляется с 2020 года по итогам рассмотрения заявок Российского общественного объединения «Победа». Итоговое решение принимает президент РФ.
Для выбора городов ежегодно проводится конкурс заявок. В 2020 году было подано 28 заявок. С инициативой о присвоении Барнаулу почетного звания в администрацию города обратились местное отделение партии «Единая Россия» и городской Совет ветеранов.
Общественной комиссией была проведена огромная подготовительная работа, собран весомый пакет документов, подтверждающий исторические факты. Я благодарю барнаульцев, которые проявили высокую активность, отдав свои голоса в поддержку этой инициативы".
Кому присваивается и что дает
Согласно федеральному закону, звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В удостоенных городах будут установлены стелы с гербом и текстом соответствующего указа главы государства.
Также в городе трудовой доблести обязательно проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.
Приносит ли звание какое-то финансирование
Как выяснилось, каких-либо выплат или дополнительных льгот для жителей указанное звание не предусматривает.
Тем не менее, глава администрации Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с этим событием: «В годы Великой Отечественной войны Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров страны.
Его жители внесли огромный вклад в Победу, обеспечив работу эвакуированных предприятий и бесперебойное снабжение фронта.
На официальном сайте Барнаула можно подробнее узнать, о том как добывали Победу в тылу оставшиеся в городе барнаульцы в 1941—1945 годах. В общей сложности в Барнаул были эвакуированы из западной части СССР 14 крупных промышленных предприятий.