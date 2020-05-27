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Жизнь

Барнаульцы сдали Роспотребнадзору работающие не по нормам салоны красоты

Чиновники и представители управления Роспотребнадзора проверили два салона красоты по ул. Малахова, 111 и ул. Георгиева, 55. О том, что там нарушаются предписания сообщили барнаульцы.

Проверка салонов красоты в Барнауле.
Проверка салонов красоты в Барнауле.
barnaul.org

На момент обследования парикмахерская по ул. Георгиева, 55 работу не осуществляла, заявили в мэрии.

На Малахова проверяющие выявили нарушения требований, изложенных в постановлении главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю.

В частности, нет отдельного входа в салон, отсутствуют уголок потребителя и сведения о лицах, оказывающих парикмахерские и косметологические услуги, помещение не оборудовано антибактериальным излучателем.

«С нарушителем проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения санитарных норм в период пандемии, будут применены меры административного воздействия», — отметили в пресс-службе администрации.

Также специалисты проверили, как исполняются меры в торговых организациях. Нарушений не выявили.

Ранее глава Барнаула выступил с обращением к жителям города в связи с участившимися случаями несоблюдения масочного режима.

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