Барнаульцы сдали Роспотребнадзору работающие не по нормам салоны красоты

На момент обследования парикмахерская по ул. Георгиева, 55 работу не осуществляла, заявили в мэрии.
На Малахова проверяющие выявили нарушения требований, изложенных в постановлении главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю.
В частности, нет отдельного входа в салон, отсутствуют уголок потребителя и сведения о лицах, оказывающих парикмахерские и косметологические услуги, помещение не оборудовано антибактериальным излучателем.
«С нарушителем проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения санитарных норм в период пандемии, будут применены меры административного воздействия», — отметили в пресс-службе администрации.
Также специалисты проверили, как исполняются меры в торговых организациях. Нарушений не выявили.
Ранее глава Барнаула выступил с обращением к жителям города в связи с участившимися случаями несоблюдения масочного режима.