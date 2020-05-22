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Жизнь

Глава Барнаула пригрозил продлением масочного режима, если люди продолжат ходить с «незащищенным лицом»

Глава Барнаула выступил с обращением к жителям города в связи с участившимися случаями несоблюдения масочного режима.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Дмитрий Лямзин.

Франк отметил, что в последние дни в Барнауле регистрируют существенный рост числа заболевших коронавирусом.

Одна из причин, по его мнению, — безответсвенное отношение барнаульцев к соблюдению масочного режима и рекомендаций Роспотребнадзора.

«Я полностью поддерживаю губернатора края Виктора Томенко в словах о том, что у нас порой наблюдается беспечное отношение некоторых граждан к соблюдению ограничений, принятых в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», — подчеркнул Франк.

Он напомнил, что в городе действует масочный режим. Это значит, что люди обязаны носить маски в магазинах, общественном транспорте, на автобусных остановках, при посещении аптек, предприятий сферы услуг и общественного питания.

«Сегодня во многом от нашей самодисциплины зависит, как долго Барнаул будет жить в режиме ограничительных мер и самоизоляции. Чтобы сократить это время, необходимо неукоснительно соблюдать все рекомендации. По возможности ограничьте личные контакты, не выезжайте большими компаниями за город, старайтесь избегать мест скопления людей. Позаботьтесь о себе и своих близких. Уверен, совместными усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения вируса», — обратился Франк к горожанам с мотивирующей речью.

Стоит отметить, что это не первая попытка Франка призвать барнаульцев к самодисциплине в масочном режиме.

Напомним, масочный режим ввели в Алтайском крае с 12 мая.

На 22 мая общее число случаев заражения COVID-19 в регионе — 1185. Из них 467 — жители Барнаула.

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