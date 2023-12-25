Барнаульцы смогут бесплатно посмотреть короткометражки

Во вторник, 26 декабря, в кинотеатре «Премьера» состоится программа «Эхо фестиваля «Дни короткометражного кино». Об этом сообщает altairegion22.

Отмечается, что вход свободный.

Так, в 10:00 начнется программа «Суздальфест». Это анимационное кино.

В 11:10 минут покажут документальное кино «Хрупкие плечи».

В 12:50 минут — «Short Film Days 2018-2022. Хиты» Это игровое кино.

В 14:20 минут — «Фестивальные хиты» (документальное кино).

Завершится показ программой «Short Film Days. Жизнь как чудо» (игровое и анимационное кино). Она начнется в 15:55.

По всем вопросам можно узнать по телефону (3852) 62-80-54.

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