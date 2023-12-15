Долгожданная развязка. Когда выйдет финальная серия "Слова пацана"

Официальная премьера последней 8 серии запланирована на 21 декабря. Она выйдет в 7:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в сеть слили 7 и 8 серии сериала. Однако позже оказалось, что это были рабочие версии эпизодов для Института развития интернета, который софинансирует проект.
Новый сезон
Продолжения сериала не будет. Пока поклонники строили догадки, создатели картины опровергли информацию, что команда переснимает последнюю серию. Ранее в сети были мнения, что проект продлят на второй сезон или уберут из него «романтические линии».