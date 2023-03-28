Барнаульцы смогут наблюдать за уникальным небесным явлением и узнать тайны красной планеты

Ночью 28 марта рядом с Луной можно будет заметить красную звезду — Марс. Спутник Земли и красную планету на небе будет разделять 2 градуса. Объекты будут перемещаться с юго-запада на северо-запад в течение вечера и ночи.

Сближение Луны и Марса Наблюдательный Барнаул

Луна в этот день будет близка к фазе первой четверти — то есть будет видна ровно половинка. С помощью телескопа, можно будет достаточно четко увидеть детали рельефа. А вот для наблюдения за Марсом понадобится большой телескоп с диаметром объектива от 100 мм.

Ранее 24 марта барнаульцы увидели сближение Луны и Венеры и сделали волшебные астрофотографии. Кадрами поделился «Наблюдательный Барнаул»:

Также с 28 по 31 марта ожидается парад планет. Они выстроятся в одну линию вместе с Луной.