15 марта
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Здоровье

Магнитные бури ударили по Земле новым потоком штормовых солнечных ветров. Сила геоударов

Серьезный и очень опасный солнечный шторм обрушился на Землю 15 марта, пишет «Курьер».

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Он будет длиться пять дней — его сила в пике составит 4 балла. Геоудары в течение пятидневки магнитных бурь будут колебаться от 3 до 4 баллов, а самым опасным днем станет 15 марта. В последующие четыре дня ожидаются геоудары силой в 3 балла.

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Повышенная солнечная активность может расширить географию полярных сияний. Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Ранее вспышку высшего класса зафиксировали на Солнце.

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