Вспышку высшего класса зафиксировали на Солнце

Ее зафиксировали около полуночи московского времени, сообщает РИА Новости.

Необычайная активность Солнца фиксировалась в начале января 2023 года. Всего примерно за неделю активного состояния произошло более 100 вспышек, в том числе три — высшего класса.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, указывает bfm.ru. Повышенная солнечная активность может расширить географию полярных сияний. Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Между тем на Алтае возможно ухудшение телесигнала до 26 минут из-за влияния Солнца.

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.