18 февраля
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Жизнь

Вспышку высшего класса зафиксировали на Солнце

На Солнце произошла вспышка высшего класса.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Ее зафиксировали около полуночи московского времени, сообщает РИА Новости.

Необычайная активность Солнца фиксировалась в начале января 2023 года. Всего примерно за неделю активного состояния произошло более 100 вспышек, в том числе три — высшего класса.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, указывает bfm.ru. Повышенная солнечная активность может расширить географию полярных сияний. Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Между тем на Алтае возможно ухудшение телесигнала до 26 минут из-за влияния Солнца.

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

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