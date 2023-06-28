28 июня
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Жизнь

Барнаульцы смогут оценить уникальное кино под открытым небом

Кинопоказ под открытым небом пройдет в Барнауле 30 июня, сообщает "Катунь 24".

Проектор.
Проектор.
unsplash.com

Организаторы фестиваля обещают показать барнаульцам насыщенную программу фильмов, которых нет в открытом доступе.

После просмотра зрителям предложат необычное голосование за понравившуюся картину - выбрать победителя нужно будет светом фонарика.

Кинопоказ начнется в 18:00 в парке "Арлекино" (Исакова, 149а). Вход свободный.

Проект спонсирует Минкульт, а всего в фестивале поучаствуют более тысячи городов и поселков.

Ранее стало известно, что жители Алтайского края смогут увидеть волшебный звездопад.

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